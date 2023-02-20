Виктор Хренин не исключает, что количество "добровольцев" может увеличиться, в том числе за счет женщин.

Так называемое народное ополчение Беларуси может собрать 100-150 тысяч человек. В беларусском министерстве обороны не исключают, что их численность может быть болььше.

"У нас достаточно мобилизационного ресурса, который состоит на учете в наших военных комиссариатах. Мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану. Это прежде всего те люди, которые уже обучены и умеют владеть оружием", - цитирует министра обороны Беларуси Виктора Хренина издание БелТА.

При этом он не исключает, что добровольцами могут стать те, кто не прошел военную подготовку, в том числе и женщины. По его словам, для добровольцев предусмотрены курсы подготовки.

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"Мы в короткий промежуток времени способны обучить людей. Как при создании народного ополчения, так и до создания в мирное время", - подытожил Хренин.

Беларусь в войне против Украины - что известно

В Вооруженных силах Украины скептически относятся к "новому захвату Киева". По словам командующего группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, непосредственной угрозы столице нет, но Украина готова к любым эскалациям.

В свою очередь спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на границе с Беларусью нет ударной группировки российских войск, чтобы повторить события 24 февраля 2022 года.

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