Сегодня его должен посетить министр обороны РБ.

В Беларуси сформировали новый зенитный ракетный полк, он будет дислоцироваться в городе Лунинец Брестской области.

В пресс-службе Министерства обороны РБ сообщили, что сегодня новую часть должен посетить министр обороны Виктор Хренин, чтобы вручить ключи от квартир прибывшим военнослужащим. Часть может быть расположена примерно в 60 километрах от границы с Украиной.

"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - рассказали в Минобороны.

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Напомним, что недавно Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за государственную измену для чиновников и военнослужащих.

Позже в Беларуси был выдан указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун считает, что МО Беларуси может отправить на войну от 10 до 15 тысяч военнослужащих, однако сейчас их главная задача - обеспечение логистики для армии РФ.

Недавно в украинской разведке сообщили, что российские оккупанты хотят провести масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси.

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