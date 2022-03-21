Задержанного мужчину обвиняют в работе для "экстремистских" Telegram-каналов.

В Беларуси задержали жителя Пинска, который сделал фото и видео военной техники для публикации в Telegram-каналах.

Об этом 21 марта сообщили в Следственном комитете страны.

"По данным следствия, 33-летний мужчина 27 февраля инициативно вышел на связь с администраторами Telegram-канала, являющимися участниками экстремистского формирования, которым передал материалы для последующего опубликования. Установлено, что подозреваемый, поддавшись деструктивному влиянию Telegram-каналов, поверил в свою безнаказанность и анонимность, фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских Telegram-каналов", - утверждает ведомство.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Его взяли под стражу.

Как сообщал УНИАН, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что украинские силы готовы бить белорусскую армию, как и оккупационные российские войска, но надеются, что белорусы не будут воевать против Украины.

Ранее власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге.

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