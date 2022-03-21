Ситуация на границе Украины и Беларуси отслеживается силами обороны и правоохранительными органами.

Украинские силы готовы бить белорусскую армию, как и оккупационные российские войска, но надеются, что белорусы не будут воевать против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге во Львове.

Он отметил, что силы обороны и разведка отслеживают ситуацию на территории Беларуси.

"Действительно, сейчас Беларусь под влиянием России используется в первую очередь для вылета самолетов, осуществления обстрелов, колонны заходят в направлении Чернигова. На других направлениях - Ривненская область, Волынь - силы безопасности Украины, в том числе пограничники и другие, понимают высокий риск того, что могут быть использованы и другие пути для входа и наступления на Украину, в которых могут быть задействованы военнослужащие Республики Беларусь. Мы их ждем и с нетерпением будем бить их так же, как и других рашистов по всей территории, где они сейчас есть", - заявил Демченко.

"Но надеюсь, что естественно, народ Беларуси понимает эту сложную ситуацию, под которую их сейчас подвел так называемый их президент (Александр Лукашенко), и они все же не допустят со своей стороны наступления их сил на Украину на этих направлениях", - заявил Демченко.

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