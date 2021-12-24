Число погибших может возрасти - полусотня человек в больницах.

Посреди ночи на 24 декабря в Бангладеш загорелся пассажирский паром с несколькими сотнями пассажиров.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Несколько сотен пассажиров направлялись паромом к южному городу Баргуна из Дакки, столицы страны.

В попытках спастись люди были вынуждены прыгать в воду. По меньшей мере 38 пассажиров погибли.

Число погибших может возрасти - более 50 человек находятся в больнице, некоторые - в критическом состоянии. Есть лица, которых считают пропавшими без вести.

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