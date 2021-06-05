Отец 16-летней девочки обратился в местную полицию, обвинив в изнасиловании создателей контента для соцсетей.

Двое неизвестных пригласили школьницу из бангладешского города Силхет сняться в роликах для соцсетей TikTok и Likee, но вместо этого изнасиловали ее.

Об этом сообщает Dhaka Tribune.

Инцидент произошел 19 мая. Отец 16-летней девочки обратился в местную полицию, обвинив в изнасиловании создателей контента для соцсетей, которые состояли с его дочерью в одном сообществе: мужчину по имени Джубер Ахмед Фанни и женщину по имени Лиза.

По данным следствия, Лиза заманила подростка на съемку в живописном районе города, где девочку насильно заставили принять наркотики, а потом изнасиловали. Следователи намерены арестовать подозреваемых.

По данным журналистов, в Бангладеш уже долгое время действует преступная группировка, которая приглашает молодых людей на съемки для TikTok, а затем похищает их. Члены банды занимаются торговлей молодыми девушками и их принуждением к проституции.

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Автор: Денис Прядко