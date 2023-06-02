На мероприятии выступили деятели искусства Азербайджана, украинских детей угостили различными блюдами азербайджанской кухни.

При организационной поддержке Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ) и поддержке посольства Украины в Азербайджане и Украинского центра в Международный день защиты детей – 1 июня, состоялось праздничное мероприятие для украинских детей, получивших приют в Азербайджане.

Мероприятие началось с государственных гимнов Азербайджана и Украины и минуты молчания в память погибших за свободу обеих стран.

Выступивший советник председателя Верховной рады Украины, генсек МФАМ Хикмет Джавадов отметил, что целью проведения мероприятия является хоть на мгновение отвлечь украинских детей, которые уже более года живут вдали от Родины, от ужасов войны и привнести позитивные нотки в их жизнь.

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"К сожалению, сегодня в мире наиболее в защите нуждаются именно украинские дети. МФАМ будет держать в центре постоянного внимания процессы в Украине", - подчеркнул он.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский отметил, что принесшие с собой на украинскую землю смерть и жестокость русские оккупанты лишили детей счастью. "Но благодаря празднику, организованному нашими настоящими друзьями, мы снова увидели радостные лица украинских детей, которых радушно встретили в объятиях дружественного Азербайджана, и услышали их звонкий смех".

Глава рабочей группы межпарламентской дружбы Азербайджан-Украина Кямран Байрамов поздравил украинских детей, принимавших участие в праздничном мероприятии по случаю Международного дня защиты детей. Байрамов довел до сведения, что его назначение главой рабочей группы межпарламентской дружбы Азербайджан-Украина является для него не только большой честью, но и высокой ответственностью. И на этой должности он приложит усилия для углубления двустороннего сотрудничества и развития связей между парламентами Азербайджана и Украины.

На мероприятии выступили деятели искусства Азербайджана, украинских детей угостили различными блюдами азербайджанской кухни.

В конце мероприятия от имени МФАМ свыше 50 украинским детям были вручены праздничные подарки.