Сообщается, что расследование вывело на весьма интересные аспекты.

В Азербайджане раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции, которые были задействованы в различных операциях в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнем Востоке и Центральной Азии. Об этом пишет издание Identificator со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что некоторое время назад на территории Азербайджана была замечена внутренняя резидентура французского посольства, которая весьма уверенно и спокойно осуществляла разведывательные действия против представителей стран, известных как "партнеры" Франции. Наряду с этим резидентура, используя широкие связи, активно перемещалась в странах региона, формируя новые задачи и расширяя сферу влияния.

Расследование вывело на весьма интересные аспекты, которые позволили раскрыть сеть взаимосвязанных персоналий. Один из граждан Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французского разведсообщества, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана.

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В результате сотрудничества, десятки французских секретных агентов, часть из которых служили, а также продолжают работать в Азербайджане, а некоторые в настоящее время работают в ряде соседних стран и международных организациях, были раскрыты. Наряду с этим, спецслужбам Азербайджана были предоставлены свидетельства и документы относительно деятельности французской резидентуры в регионе Южного Кавказа, Ближнего Востока, Украины и Молдовы.

Как стало известно, в связи с уголовным делом, ведущимся спецслужбами Азербайджана арестованы ряд лиц, которые осуществляли разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана.

Предполагается, что масштаб провала станет серьезным ударом по имиджу французской разведки. Азербайджанская сторона официального заявления по этому поводу не делала.

При этом в опубликованной вчера новости говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон уволил Бернара Эмие, директора Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Франции (DGSE), который в начале года летал в апреле текущего года в Минск для встречи с Александром Лукашенко. О возможной отставке Бернара Эмие заговорили после провала разведки в африканском и южнокавказском секторе.

В августе 2023 года Эммануэль Макрон выразил недовольство главой внешней разведки Франции, Бернаром Эмие, деятельность которого нанесла удар по позициям Парижа в Африке и Восточной Европе.

Главой Генерального штаба назначен Николя Лернер, возглавлявший Главное управление внутренней безопасности (DGSI).