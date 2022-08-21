Во время задержания пострадали двое албанских солдат, охранявших предприятие.

В Албании задержали двух граждан России и гражданина Украины, которые пытались проникнуть на военный завод.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Албании.

"Трое граждан с паспортами России и Украины пытались попасть на территорию предприятия", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что во время задержания пострадали двое албанских солдат.

"Офицеры, которые охраняли завод, немедленно отреагировали, но во время их попытки остановить трех иностранцев двое наших военнослужащих получили ранения", - сообщили в Минобороны Албании, добавив, что военные находятся в стабильном состоянии.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что троих задержанных подозревают в шпионаже.

Один из задержанных, 24-летний гражданин России, заходил на территорию завода Gramsh и пытался сделать фотографии. Он использовал какой-то спрей против солдат, когда пытался убежать после того, как его остановили охранники. Двое других, 33-летняя россиянка и 25-летний украинец, также были задержаны неподалеку.

Отмечается, что во время коммунистического правления "Грамш" использовался для производства российского типа винтовки АК-49.

Как сообщается на сайте министерства обороны, сейчас завод оказывает производственные услуги для оборонно-промышленного комплекса страны.

Вас также могут заинтересовать новости: