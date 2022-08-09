Подозреваемый уже ждет суда в тюрьме.

Протесты вспыхнули в Албании из-за гибели семилетней девочки. Участники акции в Тиране облили красной краской здание Министерства внутренних дел страны, требуя справедливости.

Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что Джонада Авида погибла под винтом лодки, которой управлял полицейский. Ребенок погиб на винтах мгновенно. Девочка проживала в Великобритании, а в Албанию приехала на летний отдых.

В лодке во время осмотра нашли табельное оружие полицейского, хотя он не был на службе. Выяснилось, что руководил лодкой офицер полиции Арьян Тасе, избежавший в 2020 году обвинений в злоупотреблении служебным положением по делу о наркотиках.

В связи с гибелью девочки протестующие требовали отставки министра туризма Мирелы Кумбаро и министра внутренних дел Бедара Кучи.

Кроме того, Тасе предъявили обвинение в косвенном умышленном убийстве, и он ожидает суда в тюрьме. Также временно введен запрет на движение судов на албанском побережье, против чего выступили владельцы туристического бизнеса.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове двух коммунальщиков подозревают в нарушении норм безопасности дорожного движения, повлекшем смерть 10-летнего мальчика.

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