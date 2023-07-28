Путин постоянно обращается за помощью и поддержкой к другим странам.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил КНДР, чтобы просить помощи на фоне трудностей с оружием на фронте.

"Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает некоторые контакты с (Северной Кореей, - ред.)", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует "Голос Америки".

В Белосе дома напомнили, что КНДР поддерживает РФ в войне против Украины - предоставляет оружие. В частности, Северная Корея поставляет пехотные ракеты и снаряды.

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"Мы прошли долгий путь с тех пор, как Северная Корея избегала демонстрировать свой ядерный потенциал, когда туда приезжали высокопоставленные чиновники из России и Китая. Личный тур для Шойгу – и готовность Шойгу сфотографироваться с Кимом во время этого тура - является свидетельством того, что Москва спокойно относится к продолжающейся ядерной модернизации Северной Кореи", - заявил Анкит Панда из американского Фонда Карнеги за международный мир.

Как пишет ВВС, все это происходит на фоне роста геополитической напряженности между США, КНДР и Россией в связи с возможными поставками оружия. Еще осенью прошлого года звучали версии о поставках артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия, хотя обе страны это опровергают.

Россия просит у КНДР помощь

Ранее сообщалось, что делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу отправилась в Северной Кореи вроде бы на празднование Корейского "Дня Победы". Также с визитом под этим же формальным предлогом в Пхеньяне оказалась и делегация Китая.

По мнению экспертов, главной целью визита являются переговоры о поставка боеприпасов для российской армии. Северная Корея имеет достаточно широкую номенклатуру техники и боеприпасов, подходящих российской армии.

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