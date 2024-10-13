Военные отметили, что это были оккупанты из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые особенно любят хвастаться своими "подвигами"

Полесские десантники уничтожили группу оккупантов, которая расстреляла девять пленных операторов дронов в Курской области.

Как отметило Командование Десантно-штурмовых войск, вражескую штурмовую группу палачей ликвидировали бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Отмечается, это произошло в одном из населенных пунктов Курской области РФ.

"Это были ублюдки из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые особенно любят хвастаться своими "подвигами". А именно: издевательством над пленными, а также расстрелов тех украинских военнослужащих, кто оказавшись в безысходности, сдался в плен. Пленных во всем мире защищает право войны - Женевские конвенции. Но российским ничтожествам на международное гуманитарное право глубоко плевать, поэтому они грубо и цинично нарушают его", - отметили в ДШВ.

Военные отметили, что в этом случае "хайпонуть у этих уродов в военной форме не получилось". Встретившись в бою с украинскими десантниками, они были все уничтожены. Такую же судьбу десантники пророчат и другим оккупантам из этой бригады.

Расстрел пленных на Курщине

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState заявили, что 10 октября россияне расстреляли 9 украинских военных на Курщине.

"Известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", - пишет проект со ссылкой на собственные источники в одном из подразделений.

Зато военный "Осман" заявил, что россияне прорвали украинскую оборону в одном из населенных пунктов Курской области, зашли в тыл и вступили в бой с группой операторов дронов. В результате жесткого боя украинские воины погибли, в плен они не сдавались добровольно, отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: