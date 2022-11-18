Соответствующие соглашения заключены с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами.

Государственный концерн "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с по меньшей мере шестью странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного концерна "Укроборонпром". В частности, Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО.

"Укроборонпром" будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6-ю странами-членами Альянса. Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько, заключенные соглашения с которыми не предусматривают разглашения каких-либо данных", - говорится в сообщении.

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В этой связи сказано, что создаются совместные оборонные предприятия, строятся линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производится бронированная техника и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываются новые высокотехнологичные образцы вооружения.

Кроме того, для этого используются как имеющиеся мощности, так и вновь созданные в безопасных местах.

В сообщении сказано, что одной из последних заключенных сделок было соглашение с Чехией. "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера. Это произошло согласно достигнутым договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и чешским премьер-министром Петром Фиалой.

Соответствующее соглашение предусматривает производство военной техники; увеличение объемов изготовления боеприпасов различных калибров; развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники; сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО строит боеприпасный завод.

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