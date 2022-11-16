Наиболее вероятно это была ракета от украинской системы противовоздушной обороны, считает Генсек НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает падение ракеты в Польше провалом работы систем противовоздушной обороны НАТО.

Столтенберг уточнил, что системы противовоздушной обороны НАТО готовы к защите от ракетных атак, но то, что случилось 15 ноября в Польше, не было атакой.

"Системы противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО настроены на нашу защиту от атак. Ракеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты имеют особые характеристики, которые мы отслеживаем на мониторе и делаем выводы, будь то атака или что-то другое. Как я сказал, наиболее вероятно это была ракета от украинской системы противовоздушной обороны. И, конечно, эта ракета не имеет характеристик атаки. Поэтому это объясняет, почему реакции были такими, как они были. И это ничего не говорит о нашей способности защищаться от преднамеренных атак против территории НАТО", – заявил генсек Альянса на брифинге.

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Ранее Столтенберг отказался обвинить Украину в этом несчастном случае.

Ракета попала в Польшу: что известно

Как писал УНИАН, во вторник, 15 ноября, после массированного удара РФ по Украине, две ракеты упали на территорию Польши. В результате погибли два человека.

В МИД Польши заявляли, что речь идет о ракете российского производства. Президент Дуда позже проинформировал, что нет точной информации, кто именно запустил ракету.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал провести совместное расследование.