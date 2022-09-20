Соответствующее соглашение стороны подписали накануне.

Государственный концерн "Укроборонпром" с одной из стран Организации Североатлантического договора (НАТО) строит боеприпасный завод.

Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод. Соответствующее соглашение стороны подписали накануне. И это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор. Производству боеприпасов по стандартам НАТО быть", - подчеркнули в концерне.

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В то же время в "Укроборонпроме" не сообщили название страны и где именно будет построен завод.

Также отмечается, что "Укроборонпром" продолжает помогать Генштабу Вооруженных сил Украины укомплектовывать боевые подразделения.

Так, предприятия государственного ОПК работают круглосуточно над производством, модернизацией и восстановлением необходимого вооружения.

"С началом полномасштабного вторжения предприятия концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь прошлый год. Некоторая бронированная техника после очередных боевых повреждений заходила на ремонт по пятому кругу, а после восстановления - возвращалась в строй", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве.

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