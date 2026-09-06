Зеленский объявил об усилении противоракетной защиты Украины

Речь идет о развитии собственной украинской системы благодаря поддержке союзников и о расширении американского производства перехватчиков для "Пэтриотов".

У Украины есть два плана действий на ближайшие месяцы. План "А" – попытка ускорить дипломатические процессы для ослабления российского террора. И план "Б" – укрепление обороны Украины за счет развития собственной защиты от баллистических ракет и массового производства средств для перехвата реактивных дронов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции в Киеве со специальными представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

Глава государства отметил, что ограниченные возможности перехвата российских баллистических ракет являются "слабым местом" Украины.

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"Мы укрепимся. У меня будут встречи и в Норвегии, и в Канаде. Мы должны решить несколько вопросов. Наша украинская антибаллистическая система – в ближайшее время у нас состоятся соответствующие встречи. Я думаю, мы будем двигаться максимально быстро к этому результату", – сказал Зеленский.

Кроме того, как подчеркивает президент, американская сторона увеличит на следующий год объемы производства противоракетных ракет для систем "Пэтриот".

"И мы рассчитываем, что сможем, в любом случае, дай Бог, закончится война, – всё равно нам это понадобится. Мы рассчитываем на такие системы для защиты нашего государства, поэтому в следующем году будем увеличивать объемы. Я в этом абсолютно уверен", – сказал Зеленский.

Он добавил, что речь идет не только об украинских возможностях развивать противоракетную оборону и наращивании производства соответствующих средств в США, поскольку у Украины есть "правильные договоренности" о лицензиях с Германией.

Украина будет отвечать на ежедневный российский террор

"Я думаю, мы очень сильно укрепимся. Но, несмотря на это, последние дни – действительно, это просто ужас, то, что происходит в небе прежде всего. Путин делает это перед своими выборами. Я в этом абсолютно уверен, потому что он усиливает удары, усиливает удары. Вы видите, он терроризирует наших детей – удары с утра до ночи. Новая тактика. Мы будем отвечать, уже отвечаем тем же", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина будет отвечать до тех пор, пока не закончится российский террор и не закончится война.

Возможности Украины по сбиванию реактивных дронов

Зеленский рассказал, что провел встречи с большим количеством компаний.

"На сегодняшний день у нас в Украине около 60 компаний, которые уже занимаются тем, чтобы сбивать реактивные дроны, сбивать их массово. 60 компаний. Если быть точным – 67. Несколько компаний – я хочу оставаться достаточно скептичным до тех пор, пока у нас в небе не появится массовая защита, – у нас есть три-пять компаний, которые уже показали результат, и сейчас мы рассчитываем, и они рассчитывают на свои силы, чтобы массово внедрять эту технологию. Но, безусловно, все это защита и это "план Б". Хотя сейчас он очень актуален. "План А" – максимально ускорить дипломатические усилия, чтобы уменьшить эскалацию", – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что Украина говорит о необходимости снижения эскалации со стороны России, но партнеры Украины говорят о важности снижения эскалации с обеих сторон.

Следующие шаги в дипломатии

"И я думаю, что в ближайшие недели у нас – Украины, Америки и Европы – будет возможность обсудить некоторые детали, о которых сегодня не хочется говорить вслух. Потому что, пока что, знаете, хочется, чтобы был результат, четкие наработки", – сказал Зеленский.

По его словам, в этой связи "было несколько действительно новых идей". Впрочем, он не сообщил подробностей.

"Мы их обсудили, и дайте нам возможность пока что глубоко проанализировать всё, понять, какие детали и какие могут быть шаги, и приблизит ли это нас к миру, а потом уже будем говорить с обществом", – сказал Зеленский.

Украина укрепилась на поле боя, чтобы быть уверенной в дипломатии

Как отметил Зеленский, указывая на инициатора войны Владимира Путина: "Это не нормальная жизнь – когда мы зависим исключительно от одного человека, который начал эту войну и продолжает терроризировать нас". "Такого не может быть в современном мире. Но слов мало – нужно быть сильными", – сказал Зеленский.

При этом, как отметил Зеленский после переговоров с американской и европейской делегацией в составе советников по вопросам национальной безопасности, все отмечают, насколько Украина укрепила свои позиции на поле боя.

"И это позволяет нам чувствовать себя более уверенно в любом формате будущих обсуждений. С американской стороной и, безусловно, с российской стороной. Да, нужно делать все, чтобы состоялись трехсторонние встречи, либо трехсторонние встречи с участием европейских партнеров. Посмотрим, на что согласится Россия", – сказал Зеленский, говоря о перспективах трехсторонней встречи с участием лидеров Украины, США и РФ.

Перспектива возобновления переговоров с РФ

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно, но ключевые вопросы, в частности территориальные, могут решаться только на уровне лидеров государств.

Он подчеркнул, что американские представители Виткофф и Кушнер уже возобновили процесс, посетив Москву и Киев, и вместе с Украиной обсуждают гарантии безопасности и план процветания страны. Президент подчеркнул, что для Украины важно получить четкие гарантии, чтобы война не возобновилась, а в ближайшее время к переговорам присоединятся и представители Европы.

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