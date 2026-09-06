Лидер ультраправых во Франции считает, что Украина должна платить за помощь Европы, – Bloomberg

По мнению 30-летнего политика, разрушенная финансовая система Франции требует определённой отдачи в обмен на военную помощь Киеву.

Лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Джордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более транзакционными отношениями с этой страной, находящейся в состоянии войны, сообщает Bloomberg.

Издание отметило, что, по мнению 30-летнего политика, разрушенные финансы Франции требуют получения определенной отдачи в обмен на военную помощь Киеву, который уже более четырех лет сопротивляется российскому наступлению.

Примечательно, что Барделла, вероятно, станет премьер-министром, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах в следующем году.

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"Мы тонем в долгах. Мы тонем в дефицитах. И без каких-либо гарантий брать на себя обязательства по расходам и обещать финансовую поддержку стране – это безответственно", – заявил политик.

Он высоко оценил то, что США требуют от Украины предоставить что-то взамен за поддержку, упомянув доступ к редкостным землям в качестве гарантий по займам и ресурсам.

Барделла подчеркнул, что Франция не оставит Украину, даже если победит Ле Пен, кандидат от партии "Национальный фронт", претендующая на пост президента вместо Эммануэля Макрона.

В то же время он предлагает, чтобы Украина гарантировала, что финансовая поддержка, которую она получает от европейских стран, используется исключительно для закупки оборудования в оборонной промышленности этих государств.

Издание сообщило, что Ле Пен постоянно лидирует в опросах о намерениях голосования в первом туре. Это вызывает опасения среди союзников Украины, что военная, экономическая и политическая поддержка, которую оказывает Макрон, может оказаться под угрозой.

В статье отмечается, что Ле Пен когда-то имела тесные связи с Россией. В 2017 году, незадолго до президентских выборов, на которых она впервые уступила Макрону, она встретилась с Владимиром Путиным.

Издание отметило, что неизвестно, сколько раз встречались Ле Пен и Путин. Примечательно, что её партия получила кредит от российского банка для финансирования той кампании, и эти средства уже были возвращены. После вторжения Путина в Украину в 2022 году эти связи охладели.

Издание сообщило, что Макрон стремился скоординировать реакцию Европы на войну Москвы против Украины и укрепить позиции Франции как надежного союзника и лидера Запада.

В свою очередь, Барделла выразил мировоззрение и политические взгляды, которые в большей степени соответствуют позиции Дональда Трампа.

Участие Марин Ле Пен в выборах: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что апелляционный суд Франции разрешил Марин Ле Пен участвовать в следующих президентских выборах, которые должны состояться в 2027 году. В марте прошлого года суд признал лидера ультраправых виновной в растрате государственных средств. Судьи подтвердили предыдущее судебное решение о том, что она виновна в растрате средств ЕС. Также они постановили, что Ле Пен не имеет права занимать государственные должности в течение 45 месяцев, однако отсрочили исполнение этого решения на 30 месяцев.

Также мы писали, что два главных претендента на президентское кресло – ультраправая популистка Марин Ле Пен и правоцентрист Эдуар Филипп – обменялись резкими заявлениями относительно дальнейшей военной поддержки Украины. Позиция ультраправого "Национального объединения", возглавляемого Ле Пен, заключается в прекращении помощи Киеву в случае прихода к власти. Экс-премьер Франции Эдуар Филипп, баллотирующийся от правоцентристской партии Horizons, отметил, что прекращение поддержки Украины будет отвечать интересам России и создаст дополнительную угрозу для европейской безопасности.

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