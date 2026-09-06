Россия изменила тактику ударов по Одессе: Плетенчук объяснил, при чем здесь КАБы

Одесса, так же как и Киев, является для россиян приоритетной целью для нанесения ударов.

Российская армия начала наносить удары по Одессе управляемыми авиационными бомбами (КАБами), поскольку хочет поддерживать интенсивность атак, а применение ракет и реактивных дронов - это довольно дорого.

Такое предположение в эфире телемарафона высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности, его спросили, почему ранее противник не применял КАБы по Одессе.

"В первую очередь, из-за технических решений. Нужно же понимать, что враг тоже не стоит на месте. И точно так же, как и мы, пытается усовершенствовать и совершенствует свои средства для нанесения ударов. Просто в этом направлении ранее эти средства они не применяли или не использовали какие-то конкретные технические решения", - сказал Плетенчук.

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Он добавил, что Одесса, так же как и Киев, для россиян сейчас находится в приоритете при нанесении ударов, и противник сейчас пытается поддерживать темп атак фактически ежедневно и каждую ночь. Для этого оккупанты могут применять имеющиеся средства, потому что обстреливать только ракетами и дронами - дорого.

"Обстреливать только ракетами довольно дорого. Реактивные дроны тоже довольно дорогое средство. Возможно, это и является причиной, по которой они решили, так сказать, расширить ассортимент", - сказал Плетенчук.

Российские атаки на Одессу - что известно

Как писал УНИАН, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что было лишь вопросом времени, когда россияне начнут атаковать Одессу КАбами. По его словам, оккупанты и раньше пытались применять КАБы по Одессе, но были ограничены несколькими факторами.

В частности, это характеристики КАБ, которые не позволяли им долететь до города. Ведь ранее КАБ на базе авиационной бомбы ФАБ-250 имел дальность полета 30-40 км, а это - опасная зона для российской авиации.

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