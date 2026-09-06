Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Зеленским: первые заявления сторон

Во втором раунде состоятся переговоры с советниками из Великобритании, Франции и Германии.

Первый раунд встречи украинской и американской делегаций в Киеве завершился. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

В первом раунде переговоры проходили при участии президента Украины Владимира Зеленского и специальных посланников президента США Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В ходе переговоров Кушнер заявил, что Трамп хочет не просто положить конец войне, но и создать условия для долгосрочного мира в Украине.

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Он добавил, что будущие договоренности должны исключить возможность новой войны и дать Украине возможность направить силу и изобретательность, проявленные за годы войны, на развитие страны.

В то же время Уиткофф назвал этот разговор "очень содержательным".

"Мы воодушевлены и готовы работать дальше – столько, сколько потребуется", – заверил он.

Далее, во втором раунде, состоятся переговоры с участием советников по вопросам национальной безопасности стран Е3 – Великобритании, Франции и Германии.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев – что известно

Напомним, сегодня, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину. Встречали американских представителей у поезда глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

В частности, в своем комментарии перед встречей президент Владимир Зеленский сказал, что прибытие этой делегации в Украину имеет большое значение.

"Мы давно ждали Уиткоффа и Кушнера. И благодарим президента Трампа за то, что он разрешил им приехать. С точки зрения безопасности. К сожалению, россияне своими ударами показали, что они не могут пользоваться самолетом. Хотя мы все подготовили, наши аэропорты работают", – заявил украинский лидер.

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