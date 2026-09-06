Без переговоров с Россией шансов на мир мало: Уиткофф выступил с заявлением в Киеве

Посланцы Трампа видят свою роль в том, чтобы свести Украину и Россию за стол переговоров, сузить круг спорных вопросов и наладить каналы коммуникации.

В Соединенных Штатах Америки выступают за мирное урегулирование войны между Украиной и Россией. По мнению представителей президента США Дональда Трампа, без диалога с Россией шансы на мирное урегулирование очень малы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом специальный посланник Стив Уиткофф заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В частности, у Уиткоффа спросили, готов ли российский диктатор Владимир Путин к трехстороннему саммиту с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Видео дня

"Мы стремимся к дипломатическому решению этого конфликта. Не к военному урегулированию. И это всегда то, к чему стремится президент Трамп", – заявил Уиткофф.

Как сказал спецпосланник Трампа, именно по этой причине он прибыл в Киев вместе с Джаредом Кушнером.

Уиткофф добавил, что Трамп благодаря такому подходу помог положить конец как минимум девяти конфликтам в мире, и вполне возможно, что урегулирований будет еще больше.

"Я думаю, что мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонней встрече, и, как мы надеемся, в ближайшее время будет соответствующее объявление. Было много других важных и убедительных идей, которые мы обсуждали в Москве и которые были представлены здесь, в Киеве. Мы считаем, что сотрудничество имеет решающее значение", – сказал Уиткофф.

По его словам, именно поэтому сегодня к переговорам присоединились советники по вопросам национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии.

"Мы привезли членов нашей команды, которые полностью погружены в поиск решения. Обеим сторонам понадобятся компромиссы и сужение круга проблем между ними. И мы считаем, что у нас есть все необходимые составляющие, чтобы достичь этого. Как сказал Джаред: урегулирование этих вопросов нелегко. Потому что, если бы это было легко, все бы этим занимались. Это очень, очень сложно. Но мы преданны своему делу, нам не все равно, и мы надеемся, что все это приведет к успешному, мирному, дипломатическому урегулированию", – подчеркнул Уиткофф.

Почему Уиткофф встречается с Путиным

Также у Уиткоффа спросили, не противно ли ему встречаться и сидеть за одним столом с президентом Владимиром Путиным, который является военным преступником и палачом украинского народа.

Уиткофф сначала заявил, что совершил около восьми визитов в Москву, чтобы встретиться с Путиным и его командой, а также вместе с Джаредом Кушнером состоялось как минимум три таких визита.

"Президент Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения имеют решающее значение с точки зрения урегулирования таких конфликтов. И если у вас нет отношений с обеими сторонами, тогда у вас плохая коммуникация и, вероятно, у вас очень мало шансов прийти к мирному урегулированию", – подчеркнул Уиткофф.

Он добавил, что на этой неделе американская делегация сначала прибыла к Путину.

"Нам нужно было выслушать его позицию. У нас состоялся с ним конкретный разговор, о котором мы проинформировали президента Зеленского и его команду. Обе стороны должны прийти к урегулированию", – сказал Уиткофф.

По его словам, его совместная с Кушнером задача заключается в том, чтобы сблизить Украину и Россию, сократить количество спорных вопросов между странами и создать каналы коммуникации.

Он выразил надежду, что этот процесс в последние 48 часов был начат конструктивно.

"Мы уверены, что здесь будет достигнуто хорошее урегулирование", – сказал Уиткофф.

Что говорил Кушнер о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Джаред Кушнер ответил на вопрос, возможно ли достичь мира в Украине до зимы. Он убежден, что пока условия мирного соглашения не согласованы и сам документ не заключен, говорить о том, когда наступит мир, – преждевременно.

"Ответ таков: вы никогда не знаете, как будет с любым соглашением, не так ли? Этого не произойдет, пока соглашение не будет заключено. Это может произойти быстро, а может и медленно, но этого не произойдет, если вы не будете проводить эти встречи и эти обсуждения", – добавил политик.

Вас также могут заинтересовать новости: