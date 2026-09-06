Гигантский вулкан внезапно проснулся после 500 лет сна: ученые нашли виновника

Такое состояние исследователи назвали "скрытым критическим".

Камчатский вулкан Крашенинников не давал о себе знать более 500 лет, а теперь неожиданно ожил – и, похоже, виной тому прошлогоднее мегаземлетрясение. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Всего на Камчатке насчитывается около 160 вулканов, из которых активными считаются примерно 29 – регион по праву называют одним из самых неспокойных на планете. Вулкан молчал с XV века, и на этом фоне его пробуждение стало неожиданностью даже для специалистов.

Как стало известно, отсчёт нынешних событий начался 30 июля 2025 года, когда произошло одно из самых мощных землетрясений в истории наблюдений – магнитудой 8,8 балла. Подземные толчки разбудили древние магматические камеры под полуостровом, и вскоре вулкан выбросил столб пепла высотой около 6 километров.

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Разобраться, как именно сейсмическая катастрофа "разбудила" вулкан, взялась команда под руководством вулканолога Джеймса Хики из британского Университета Эксетера.

В своём исследовании ученые отмечают:

"Длительные тектонические колебания, вероятно, способствовали постепенному высвобождению летучих веществ, увеличению размера пузырьков и, в конечном итоге, дестабилизации магматического резервуара. Это произошло в системе, которая и без того была механически подвержена разрушению".

Примечательно, что вулкан не отреагировал мгновенно. Лишь спустя два дня после главного удара стихии район снова затрясло – за пять часов там произошло 12 толчков магнитудой около 4. Именно в этот момент, по данным спутникового наблюдения, магма начала прокладывать себе путь сквозь земную кору, образуя почти вертикальную трещину.

По подсчетам ученых, чтобы разрушить магматический резервуар, требуется избыточное давление от 1 до 10 мегапаскалей. Во время землетрясения оно достигло примерно 1,0 ± 0,6 мегапаскаля – теоретически этого могло хватить. Но именно двухдневная задержка перед извержением подсказала исследователям, что дело не ограничилось простой механикой толчков.

Объяснение, к которому пришли ученые, связано с газом. За 475 лет покоя в магме, вероятно, накопилось огромное количество пузырьков растворенных газов. Продолжительное подземное дрожание могло "подпитывать" эти пузырьки дополнительным газом – они разрастались, давление внутри резервуара неуклонно росло, пока система не потеряла стабильность и магма не прорвалась наружу.

Такое состояние вулкана исследователи окрестили "скрытым критическим" – когда система уже практически готова к извержению, но никаких видимых сигналов об этом не подает.

Подводный вулкан

Напомним, вулканическая активность в последнее время удивляет учёных не только на суше. Ранее исследователи у тихоокеанского побережья Канады обнаружили гору, которую считали давно потухшим вулканом, – но она оказалась не просто активной, а и буквально усеянной гигантскими яйцами тихоокеанских белых скатов. Геотермальное тепло кратера превратило его вершину в природный "инкубатор", где, по оценкам ученых, могло находиться от ста тысяч до миллиона кладок.

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