В польской деревне когда-то жило 300 человек, а теперь – ни души: почему она опустела

Местные власти всё равно надеются оживить это место.

В польском селе Каменец, что в регионе Ополье, когда-то кипела жизнь – здесь работали металлургические заводы, а население достигало нескольких сотен человек. Сегодня же постоянных жителей там не осталось вовсе, сообщает издание Onet.pl.

Каменец расположен в глубине Стобравско-Туравских лесов, там, где река Радавка впадает в Будковичанку. Когда-то через эти места даже проходила железная дорога Ключборк – Фосовске. Но главной причиной возникновения поселения стали не транспортные пути, а залежи болотной железной руды.

Именно руда дала начало местной металлургии еще в XVIII веке. Первый металлургический завод в Каменце заработал в 1728 году, а уже через год рядом, в Шумираде, открыли еще одну гуту. Со временем производство разрасталось и на долгие годы определило жизнь всей округи. Для рабочих заводов в XIX веке построили целые жилые кварталы – село было не просто горсткой домов в лесу, а частью полноценного промышленного узла.

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Когда металлургия утратила свое значение, люди стали постепенно покидать эти края. Еще в ХХ веке в Каменце работала школа – сегодня именно ее здание остается самым заметным свидетелем прошлого. Как рассказывают журналисты, внутри до сих пор можно увидеть старую мебель, книги и школьные принадлежности, напоминающие о временах, когда сюда ежедневно приходили дети.

По имеющимся данным, в период наивысшего расцвета в Каменце проживало около 300 человек. Сейчас посреди леса остались лишь одиночные постройки – часть из них все еще принадлежит частным владельцам, которые приезжают сюда в основном отдохнуть. Один из бывших жилых домов пришлось снести из-за аварийного состояния.

Заброшенная школа привлекает искателей приключений и любителей урбекса, которые приезжают фотографироваться среди старых парт и книг. Однако, как отмечает издание Nowa Trybuna Opolska, здание находится в частной собственности, и местные власти уже неоднократно фиксировали случаи, когда посторонние проникали внутрь и даже оставались там на ночлег.

Металлургия пришла в упадок, крупные города далеко, а привычные блага цивилизации постепенно исчезли, поэтому жить здесь стало невыносимо сложно. К тому же более 60% территории гмины покрывают леса, а само село зажато природным заповедником площадью более 41 гектара, охраняющим леса и болота.

Тем не менее местная власть надеется оживить это место – теперь за счет туристов. Глава гмины Лясовице-Вельке рассказал, что совместно с лесничеством Олесно и местной инициативой "Долина Стобравы" планирует обустроить территорию для отдыха: установить навесы и проложить экотропы для прогулок.

Подобные заброшенные села уже встречались и в Украине

Так, село Пересопница в Ровенской области – то самое, где когда-то создали Пересопницкое Евангелие, на котором приносят присягу президенты Украины, – тоже постепенно вымирает. Несмотря на то что до областного центра всего 24 километра, сейчас там проживает около 100 человек: молодежь уезжает, медпункт закрылся, а автобус курсирует лишь несколько раз в день.

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