Uber за одну ночь прекратил работу в двух странах: что произошло

Представители Uber заверили, что связались с активными водителями.

Компания Uber внезапно приостановила деятельность в Нигерии и Уганде. Часть поездок прервалась прямо посреди маршрута: ни водителей, ни пассажиров о прекращении обслуживания заранее не предупредили, пишет 7sur7.be.

Пользователи узнали о сворачивании бизнеса из обычного электронного письма, отправленного непосредственно 2 сентября – в момент, когда приложение уже перестало работать. Многие клиенты обнаружили уведомление лишь постфактум, поскольку оно затерялось среди спама и напоминало стандартную проморассылку.

"С сожалением сообщаем вам плохую новость. После тщательного анализа нашей деятельности мы приняли трудное решение прекратить операции в Нигерии, начиная со 2 сентября 2026 года", – говорилось в письме.

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Как известно, Uber вышел на нигерийский рынок еще в 2014 году, а в столице Уганды Кампале появился в 2016-м, за это время закрепившись в качестве одного из ключевых перевозчиков в мегаполисах обоих государств.

Водители потеряли базовый доход

Для большинства водителей сервис оставался ключевым источником средств к существованию. В Нигерии – особенно в многомиллионном Лагосе – платформа считалась жизненно необходимой транспортной артерией.

Еще в 2019 году компания даже запускала там водные перевозки, помогая горожанам справляться с хроническими пробками. Внезапный уход вызвал волну возмущения и отчаяния среди партнеров компании в обоих государствах: после технического сбоя в приложении они мгновенно лишились доступа к базе заказов.

Официальная позиция

Согласно официальной линии компании, развернутых объяснений демарша с рынков двух стран Uber не предоставил, сославшись лишь на лаконичную "смену приоритетов". Этот шаг совпал по времени с масштабной глобальной реструктуризацией, в рамках которой сервис сократил около 10% штата (более 3000 сотрудников), оптимизировал руководящий аппарат и перенаправил финансовые потоки на разработку беспилотного транспорта.

Кроме того, местные водители и ранее указывали на убыточность работы: тарифы не компенсировали стремительное подорожание топлива на фоне неизменно высокой комиссии Uber. Финальным ударом по рентабельности перевозок стала отмена государственных субсидий на топливо в Нигерии.

Системный уход с африканского континента

Случай Нигерии и Уганды стал продолжением более масштабной тенденции. Как отмечается, в течение последнего года сервис уже свернул операции в Кот-д’Ивуаре и Танзании, сократив свое присутствие в Африке всего до четырех государств: Египта, Ганы, Кении и ЮАР.

В комментарии для портала The Register представители Uber заверили, что связались с активными водителями, выразили благодарность за партнерство и пообещали поддержку на время переходного периода, избежав конкретики относительно причин своего решения.

Летающее такси

Ранее УНИАН сообщал, что будущее пассажирских перевозок может быть не только наземным. Британская компания Vertical Aerospace представила летающее такси Valo – электрический аппарат вертикального взлета и посадки, способный развивать скорость свыше 240 км/ч и брать на борт до шести пассажиров.

Запустить такой сервис в Лондоне планируют уже к концу десятилетия, и, по замыслу разработчиков, со временем поездка на нём должна стать не дороже, чем на обычном такси.

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