Нардеп Ясько заявила, что их отношениям уже больше года. Она знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.

После задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что они с политиком в отношениях.

Пока сам Саакашвили находится за решеткой в Грузии, Ясько – в Трускавце.

Читайте такжеПосле признания в отношениях с экс-главой Грузии новую возлюбленную Саакашвили захейтили в сети"Мы были вчера еще с ним на связи. То, что произошло вчера, то, что его арестовали, это очень грустно и больно мне лично и политически", - отметила Ясько, передает ТСН.

Нардеп заявила, что их отношениям уже больше года. Она даже знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей. А еще уверяет, что она у него сейчас - единственная женщина.

"Он не является до сих пор женатым", - сказала Ясько.

После обнародования информации об отношениях, Ясько начали критиковать в Сети. На что она ответила, что считает недопустимым тот хейт, который возник из-за обнародования информации об их личных отношениях с бывшим президентом Грузии Саакашвили.

Супружеская жизнь Саакашвили

Жена Михеила Саакашвили Сандра Рулофс - из Нидерландов. В браке супруги имеют двух сыновей - Эдуарда (1995 года рождения) и Николоза (2005 года рождения). Две недели назад семья отдыхала в Греции. Сейчас Сандра в Тбилиси.

1 октября супруга Саакашвили выложила пост с поддержкой в адрес политика и назвала его победителем. Сегодня, 2 октября, только показала, как голосует на местных выборах.

Автор: Виолетта Орлова