Впервые со времён Второй мировой войны в Германии побеждает ультраправая партия, – Reuters

Поскольку подсчёт голосов продолжается, на данный момент остаётся неясным, набрала ли партия AfD достаточное количество голосов для получения абсолютного большинства в парламенте.

По данным экзит-полов, в воскресенье партия "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла первое место на выборах в земле Саксония-Анхальт, благодаря чему ультраправая партия впервые со времён Второй мировой войны оказалась на пороге прихода к власти на уровне земли, сообщает Reuters.

Издание сообщило, что, по данным экзит-пола телеканала ARD, AfD набрала 44,4% голосов, консерваторы канцлера Фридриха Мерца значительно отстали, получив 18,3%, а левоцентристские социал-демократы и "зеленые" преодолели минимальный проходной барьер для вхождения в парламент.

Поскольку подсчёт голосов продолжается, пока остаётся неясным, набрала ли партия AfD достаточное количество голосов для получения абсолютного большинства в парламенте.

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Однако общее политическое значение выборов, явка на которых, по данным телеканала ZDF, превысила 80%, было очевидным.

"Мы вошли в историю этой страны", – заявил 35-летний главный кандидат партии AfD в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд.

Издание сообщило, что он собрал тысячи людей на своих предвыборных митингах и неоднократно называл победу в этой федеральной земле первым шагом к приходу к власти на общенациональном уровне во время федеральных выборов, которые должны состояться в 2029 году.

В статье отмечается, что его партия стремится существенно ограничить иммиграцию, восстановить отношения с Россией, выйти из еврозоны и пропагандировать откровенный немецкий патриотизм.

Подчеркивается, что этот результат стал значительным поражением для Мерца, рейтинг одобрения которого упал до исторического минимума, поскольку избиратели отвернулись как от его запланированных реформ, направленных на оживление вялой экономики Германии, так и от его собственного стиля общения, склонного к промахам.

Сопредседатель партии AfD Алиса Вайдель назвала этот результат "историческим", который дал партии четкий мандат на управление страной. Однако для формирования четкого большинства может потребоваться длительный период формирования коалиции.

Примечательно, что все ведущие партии отказались сотрудничать с AfD, которую местное отделение немецкой службы внутренней разведки классифицировало как правоэкстремистскую. Однако она может найти партнера в лице ультралевой партии BSW, если ей удастся преодолеть проходной барьер и войти в парламент.

Хотя Саксония-Анхальт, ранее входившая в состав коммунистической Восточной Германии, является одной из самых маленьких немецких земель с населением чуть более 2 миллионов человек, этот результат подчеркивает стремительное продвижение AfD с момента её создания в 2013 году.

Напряженность в отношениях между Германией и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Германия призывает своих европейских партнеров ввести более жесткие ограничения на въезд российских граждан в ЕС по туристическим визам. Причиной такого предложения является усиление диверсионных атак. Министерство иностранных дел Германии выразило недовольство тем, что россиянам выдается слишком много виз. Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Чехия практически полностью прекратили выдачу виз гражданам России, введя национальные ограничения.

Также мы писали, что Германия хочет отомстить России за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига. Берлин намерен передать Украине ещё больше оружия и разведданных для более эффективного уничтожения россиян на поле боя. Уже в сентябре Берлин намерен передать Украине тысячи ударных дронов и ракет для систем противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, планируется углубление сотрудничества между немецкими и украинскими разведывательными службами.

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