Трамп неожиданно сменил имидж и появился на публике с новым цветом волос (фото)

Президент США решил омолодить свою внешность.

Президент США Дональд Трамп, известный своей характерной прической с редкими волосами золотисто-русых оттенков, появился на публике в новом образе.

Как пишет издание New York Post, когда в пятницу президентский борт Air Force One приземлился в гольф-клубе Trump National в Нью-Джерси, к публике вышел брюнет, в котором не сразу узнали лидера американцев.

"Более темная прическа Трампа взбудоражила интернет, поскольку это был один из немногих случаев, когда он испортил свою фирменную прическу", – отмечает издание.

Видео дня

Многие пользователи интернета действительно были удивлены.

"Если бы я сам не взял эти фотографии с Getty Images, я бы не поверил", – написал один из комментаторов.

Один пользователь пошутил, что лето закончилось, и поэтому это "естественное время, чтобы перейти от блондинки к брюнетке".

"Мне это нравится. Так молодо. Очень в стиле Пирса Броснана", – отметила писательница Энни Ламотт.

Как пишет New York Post, хотя Трамп редко существенно меняет свой культовый образ, подобные радикальные изменения имиджа у него все же случались и в прошлом. Так, в 2019 году президент пришёл на церковную службу с новой причёской, в которой волосы были зачёсаны назад и напоминали причёску губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, с которым у Трампа конфликт.

Прическа Трампа

Как писал УНИАН, в октябре прошлого года Трамп публично раскритиковал журнал Time после того, как тот поместил его фото на обложку. Президент США заявил, что снимок является "худшим за всю историю", ведь на нем "исчезли" волосы, а на макушке появилась странная маленькая "корона".

Трамп призвал редакцию заменить фотографию, несмотря на то что статья в журнале была относительно положительной. В конце концов редакция прислушалась к критике и действительно заменила фото Трампа на обложке электронной версии журнала.

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