Василий Павлюк отметил, что одному из пострадавших сделали операцию на позвоночнике.

Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк назвал возможную причину аварии, в которой пострадали семеро украинцев. По его словам, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

Об этом дипломат рассказал в эфире "Украина 24".

Он указал, что двое украинцев госпитализированы с тяжелыми травмами. Одному из них понадобилась операция на позвоночнике. При этом он отметил, что остальных украинцев в больнице посетят дипломаты.

Кроме того, Павлюк отметил, что водитель был трезв.

Читайте такжеВ Польше украинца поймали пяным за рулем городского автобуса"Он, наверное, уснул - скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади", - подытожил генконсул.

Как ранее сообщал УНИАН, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро украинцев. Авария произошла во вторник утром, 7 сентября, вблизи города Люблин с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.

Всех пострадавших оперативно разместили в госпитале SPSK4 в Люблине.

Для оказания консульского сопровождения, а также возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул.

Устанавливаются контакты с родственниками.

Автор: Анастасия Горбачева