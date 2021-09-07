Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк назвал возможную причину аварии, в которой пострадали семеро украинцев. По его словам, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.
Об этом дипломат рассказал в эфире "Украина 24".
Он указал, что двое украинцев госпитализированы с тяжелыми травмами. Одному из них понадобилась операция на позвоночнике. При этом он отметил, что остальных украинцев в больнице посетят дипломаты.
Кроме того, Павлюк отметил, что водитель был трезв.
Читайте такжеВ Польше украинца поймали пяным за рулем городского автобуса"Он, наверное, уснул - скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади", - подытожил генконсул.
Как ранее сообщал УНИАН, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро украинцев. Авария произошла во вторник утром, 7 сентября, вблизи города Люблин с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.
Всех пострадавших оперативно разместили в госпитале SPSK4 в Люблине.
Для оказания консульского сопровождения, а также возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул.
Устанавливаются контакты с родственниками.