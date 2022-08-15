Первыми на реабилитацию отправят 12 украинских военных.

Латвия с 15 августа возобновила программу по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.

Об этом говорится в официальном сообщении МИД Латвии.

Отмечается, что 12 украинских военнослужащих начнут трехнедельный курс лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайвари". Они должны получить реабилитационные услуги и восстановиться после тяжелых травм, полученных при защите Украины от российских оккупантов

Кабмин Латвии выделил на это 280 тысяч евро из госбюджетной программы "средства на случай непредвиденных событий". Эти средства пойдут на реабилитацию, транспортные расходы и расходы на технические средства.

В МИД Латвии добавили, что оказание медицинской помощи раненым во время вооруженного конфликта на востоке Украины начато еще в 2014 году. До 2019 года в рамках программы прошли лечение 58 украинцев.

Как ранее сообщалось, Украина договорилась с Польшей о лечении, а также проводит переговоры с другими партнерами.

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