Посол добавил, что денацификация России не будет означать примирения с Украиной.

Украинские дипломаты в разговорах с немецкими коллегами предлагают после войны провести денацификацию России по образцу Германии после Второй мировой войны.

Об этом заявил посол в Берлине Алексей Макеев в интервью "Европейской правде". Он пояснил, что у Германии есть прекрасный опыт того, как перевоспитать целые поколения людей.

По словам Макеева, в Германии до сих пор пытаются искать "хороших русских", но постепенно отходят от тезиса, что в войне виноват только Путин.

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"Это не Путин убивает, не Путин насилует, не Путин применяет пытки – это россияне.... Наша задача - убедить их (немцев - УНИАН): посмотрите назад на себя. Потому что покаяние, через которое прошла Германия, – это прекрасный образец того, через что должна пройти Россия, если кто-то надеется, что РФ еще может быть цивилизованной и демократической", - подчеркнул дипломат.

Посол добавил, что денацификация России не будет означать примирения с Украиной. По его мнению, могут пройти десятилетия, прежде чем избранный на демократических выборах президент России сможет приехать в Киев и стать на колени перед Стеной памяти погибших за Украину возле Михайловского собора.

Макеев отметил, что оккупировать Россию для денацификации не нужно – в XXI веке есть другие методы.

Трибунал для России

В конце ноября 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что уже запущен глобальный процесс юридической ответственности за массовые убийства украинцев россиянами.

Бывший посол США в НАТО и экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что для наказания Путина надо создать специальный трибунал.

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