Макеев отметил, что ждет от правительства Шольца более оперативных действий и реагирования на конкретные предложения и просьбы Украины.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ожидает от Берлина следующего пакета военной помощи с оружием и боеприпасами.

Как рассказал в интервью Welt am Sonntag сам посол, о пакете стороны объявят чуть позже: "Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Что именно - мы объявим вместе в свое время".

Макеев добавил, что ВСУ на фронте срочно нужны дополнительные системы ПВО, самоходные гаубицы, зенитные самоходки Gepard и боеприпасы. "Кроме того, продолжаются переговоры о поставках БМП Marder и танков Leopard. Однако решение остается за федеральным правительством", - сказал дипломат.

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Макеев отметил, что ждет от правительства Шольца более оперативных действий и реагирования на конкретные предложения и просьбы Украины. "Я вижу, что здесь есть положительная динамика", - заявил посол.

По его мнению, Германия уже "абсолютно" поняла, что эта война и касается и ее. "Эта война не за тысячи километров, но Россия ударила и по Германии напрямую: от роста цен на энергоносители до множества украинских беженцев, о которых нужно заботиться", - объяснил Макеев.

Военная помощь от Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ Берлин не торопился передавать Украине обещанное вооружение для самозащиты. В правительстве Олафа Шольца побаивались эскалации войны.

Это не мешало Шольцу выступать с заявлениями о рекордных масштабах помощи.

Медленные решения ФРН в свое время критиковал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Недавно Германия передала Украине передовую систему ПВО Iris-T, что уже защищает украинское небо от российских ракет. К отправке готовят еще три установки.

Также в сентябре ВСУ получили РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В анонсах была и передача четырех самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов к ним.

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