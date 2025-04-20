Обещание Трампа вернуть мир за 24 часа постепенно превратилось в обещание выйти из переговоров, если все не будет так, как он хочет.

Украинские беженцы продолжают пристально следить за ситуацией в войне, они не довольны тем, как США ведут переговоры о мире в Украине. Об этом пишет The Telegraph.

"Мой день начинается с новостей и заканчивается ими. Моя семья все еще живет в Харькове, где они почти ежедневно сталкиваются с бомбежками", - рассказала изданию 37-летняя харьковчанка Евгения Шимширян, которая уже три года живет в Лондоне.

Кроме самой войны, как продолжается, украинцев за рубежом огорчает то, как президент США ведет свою политику по окончанию конфликта. Если когда-то он обещал положить конец войне за 24 часа, то теперь уже угрожает самоустраниться из этого процесса.

Видео дня

Опрос, проведенный гуманитарным агентством World Jewish Relief, показал, что 85% украинских беженцев в Великобритании недовольны текущим ходом мирных переговоров.

"Ужасно, что Трамп снова нормализовал Путина, и это для меня больно. Раньше с Путиным никто не хотел говорить, а теперь ему звонит президент США, посылает чиновников поговорить, пожать руки", - говорит госпожа Шимширян.

С ней соглашается 50-летний львовянин Матвей Смирнов, который сейчас проживает в Лондоне. Переговоры под руководством США он назвал "катастрофой".

"Самое страшное в этом то, что команда (США) выбрана для переговоров от нашего имени - я не доверяю им, потому что Трамп и его администрация, кажется, упустили суть", - сказал он The Telegraph.

Переговоры по миру в Украине

Как писал УНИАН, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио пожаловался на отсутствие прогресса в мирных переговорах по войне в Украине и заявил, что Америка может переключить свое внимание на другие проблемы. В тот же день слова своего подчиненного подтвердил и лично Дональд Трамп.

Среди очевидных причин неудачи мирных переговоров эксперты и обозреватели называют полную некомпетентность команды Трампа. Например, главным переговорщиком США с Россией является Стив Уиткофф, который вообще не имеет дипломатического опыта и никогда не работал на высоких государственных должностях. Он попал в Белый дом исключительно из-за многолетней дружбы с Трампом. Вероятно, Уиткофф просто не понимает реалий российско-украинской войны и верит Путину на слово, говорят обозреватели.

Вас также могут заинтересовать новости: