В Европе беженки из Украины могут столкнуться с волной "сексуализированного насилия". О растущей угрозе этого говорится в исследовании компании Thomson Reuters, проведенном совместно с ОБСЕ, пишет The Guardian.
Полем своего изучения группа исследователей избрала глобальный поисковый трафик в период с 24 февраля 2022 года. Наблюдения выявили, что среди европейских интернет-пользователей значительно вырос интерес к порнографическим материалам с участием или на тему украинских беженцев.
Исследователи Thomson Reuters полагают, что следствием возросшего интереса к "украинскому порно" (Ukrainian porn) может стать рост числа случаев "кибер-вуайеризма" в отношении украинок и, что еще хуже – сексуальной эксплуатации беженок из Украины.
"Высокий спрос от мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль", — заявил спецпредставитель ОБСЕ Валиант Ричи.
Он утверждает, что исследователи уже выявили случаи, когда в чатах украинских беженцев появлялись предложения поработать в "секс-индустрии". Также исследователи заметили, что выросли масштабы онлайн-рекламы секс-услуг, якобы предоставляемых украинками.
Украинские беженцы в Европе
Согласно данным ООН, в январе на территории Европы находилось чуть менее 5 миллионов украинских беженцев. Вероятно, к настоящему моменту это количество несколько уменьшилось.
При этом многие беженцы не скрывают, что намерены остаться в Европе и пока не планируют возвращаться на родину. К примеру, в Польше таковых около половины.
После года войны европейские власти постепенно ужесточают правила пребывания украинских беженцев на своей территории. Украинцам остаётся всё меньше льгот, появляется больше обязанностей.