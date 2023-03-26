Исследователи заметили рост интереса к "украинскому порно" в Европе и опасаются связанных с этим рисков.

В Европе беженки из Украины могут столкнуться с волной "сексуализированного насилия". О растущей угрозе этого говорится в исследовании компании Thomson Reuters, проведенном совместно с ОБСЕ, пишет The Guardian.

Полем своего изучения группа исследователей избрала глобальный поисковый трафик в период с 24 февраля 2022 года. Наблюдения выявили, что среди европейских интернет-пользователей значительно вырос интерес к порнографическим материалам с участием или на тему украинских беженцев.

Исследователи Thomson Reuters полагают, что следствием возросшего интереса к "украинскому порно" (Ukrainian porn) может стать рост числа случаев "кибер-вуайеризма" в отношении украинок и, что еще хуже – сексуальной эксплуатации беженок из Украины.

Видео дня

"Высокий спрос от мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми вербовать уязвимых людей, чтобы удовлетворить этот спрос и получить от этого прибыль", — заявил спецпредставитель ОБСЕ Валиант Ричи.

Он утверждает, что исследователи уже выявили случаи, когда в чатах украинских беженцев появлялись предложения поработать в "секс-индустрии". Также исследователи заметили, что выросли масштабы онлайн-рекламы секс-услуг, якобы предоставляемых украинками.

Украинские беженцы в Европе

Согласно данным ООН, в январе на территории Европы находилось чуть менее 5 миллионов украинских беженцев. Вероятно, к настоящему моменту это количество несколько уменьшилось.

При этом многие беженцы не скрывают, что намерены остаться в Европе и пока не планируют возвращаться на родину. К примеру, в Польше таковых около половины.

После года войны европейские власти постепенно ужесточают правила пребывания украинских беженцев на своей территории. Украинцам остаётся всё меньше льгот, появляется больше обязанностей.

Вас также могут заинтересовать новости: