Предусматриваются изменения критериев, по которым украинцы могут претендовать на соцвыплаты.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Чехия одобрила изменения в законодательство, касающееся поддержки украинских беженцев.

Как сообщает IDNES, соответствующий закон уже подписал президент Чехии Петр Павел.

Как говорится в материале, предусматриваются изменения критериев, по которым украинцы могут претендовать на соцвыплаты и компенсацию за жилье.

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Ужесточаются правила для тех, кого поселили в бесплатно предоставленном "экстренном жилье" - такой вариант предоставляется максимум на 150 дней, за исключением людей из уязвимых категорий.

Если человек откажется от предложенного варианта размещения или не будет появляться там более 10 дней, не предупредив об этом администратора, этот период завершится досрочно.

Выплаты в первые пять месяцев после оформления временной защиты будут рассчитываться от минимальной заработной платы, а в дальнейшем - от прожиточного минимума, за исключением лиц, которые по возрасту, состоянию здоровья, из-за обучения или ухода за маленькими детьми не могут полноценно работать.

Проект закрепляет регистрацию всех трудовых отношений с украинцами-беженцами.

Украинцы в Чехии

Большинство украинцев, которые сейчас приезжают и работают в Чехии – это выходцы из Центральной и Юго-Восточной части Украины.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, 47% беженцев, въезжающих в страну – женщины и 33% – дети. С начала войны беженцы из Украины получили в Чехии более 460 тысяч виз временной защиты.

По состоянию на декабрь 2022 года в Чехии были трудоустроены почти 100 тысяч украинских беженцев.

В июне 2022 года их было около 68 тыс., в сентябре - 89 тыс., а к концу октября - по данным Министерства труда и социальных дел Чехии – более 98 тыс. Это почти каждый 5-й владелец визы временной защиты.

Чехия готовит законопроект LexUkraine III, по которому планируется разработка механизма продления виз временной защиты до 31 марта 2024 года и срока социальных выплат.

К концу 2022 года в Чехии находились примерно от 355 до 390 тысяч беженцев из Украины.

Почти 60 тыс. детей были зачислены в чешские школы в 2022-23 учебном году, что свидетельствует о том, что многие украинские семьи остаются в Чехии как беженцы.

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