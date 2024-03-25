Франция находится достаточно далеко от Украины, ее финансовая поддержка "существенно ниже", чем та, которую предоставляет Германия, и в стране нет большой украинской общины.

По последним оценкам территория Евросоюза стала временным домом для 4,3 миллиона украинских беженцев после полномасштабного вторжения России. Однако количество украинцев в разных европейских странах значительно отличается, и в этом отношении Франция значительно отстает от остального Европейского Союза, пишет Politico.

Так, в январе Франция сообщала лишь о 64 тысячах 720 беженцах из Украины под временной защитой, в то время как Германия приняла более 1,2 миллиона беженцев, а Польша - почти 1 миллион. И данные еще более впечатляющие, если сравнить их с населением стран: Польша, Прибалтика, Чехия, Словакия и Болгария принимают более 25 беженцев на 1000 граждан, в то время как Франция, наоборот, принимает менее 1 жителя на 1000 граждан.

Частично это объясняется недостатками подсчета - несовершеннолетние обычно могут находиться во Франции без разрешения, поэтому их редко включают в статистику временной защиты. Язык также играет важную роль, ведь значительное количество беженцев предпочитает славяноязычные страны.

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Но кроме языка, причиной малого количества беженцев во Франции могут быть такие факторы, как географическая близость к Украине, финансовая поддержка беженцев и заранее созданная сеть общин, и Франция просто не соответствует ни одному из этих трех требований, отмечают опрошенные Politico аналитики.

Так, пишет издание, Франция находится "достаточно далеко", ее финансовая поддержка "существенно ниже", чем та, которую предоставляет Германия, и, прежде всего, в стране нет большой украинской общины. Правозащитные группы также указывают на языковые препятствия и значительную бюрократию в стране.

"Люди, которые бегут из Украины, имели проблемы с доступом к информации о процедуре подачи заявки на временную защиту, социальных выплатах и жилищных программах, а также возможности обучения и трудоустройства во Франции", - рассказывают правозащитники, отмечая, что требования о продлении разрешения на временную защиту добавили "новое препятствие".

Беженцы отмечают, что Франция - страна бумажной волокиты, и чтобы преодолеть бюрократические препятствия, стоит в основном полагаться на группы и ассоциации в Facebook, которые предлагают информацию и помощь с переездом.

"Если в других странах, например в Германии, поддержку организуют преимущественно на государственном уровне, то во Франции к приему украинцев привлекли ассоциации и местных жителей", - отмечает Politico.

Однако проблема не только во Франции, но и в самом факте "временности защиты от ЕС. Многие украинцы переживают о том, что будет после окончания срока действия временной защиты в марте 2025 года, и это влияет на решение о зачислении детей в школу или изучении языка, отмечает издание

Сколько украинских беженцев в Европе

В странах Евросоюза по состоянию на 31 января 2024 года под временной защитой остается 4,3 миллиона украинцев.

Так, по данным Евростата, основными странами ЕС, которые принимали украинцев, были Германия (1 270 150 человек; 29,5% от общего количества ЕС), Польша (951 560; 22,1%) и Чехия (381 190; 8,9%).

При этом по сравнению с концом декабря 2023 года больше всего украинцев приехало в Германию (+18 905; +1,5%), Чехию (+8 155; +2,2%) и Испанию (+2 830; + 1,5%). В то же время есть несколько стран, из которых украинские беженцы массово выезжают. Количество граждан Украины значительно уменьшилось в Италии (-18 125 человек; -11,2%), Польше (-3 235; -0,3%), Эстонии (-225; -0,6%), Франции (-205; - 0,3%) и Люксембурге (-10; -0,2%).

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