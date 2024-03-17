Эти иностранцы получают финансовую поддержку от государства. Иностранцы без вида на жительство также "имеют право на пособие в соответствии с положениями Закона о пособиях лицам, ищущим убежища".

В Германии по состоянию на конец января 492 390 иностранцев не имеют вида на жительство или разрешения на пребывание, которое выдается, например, просителям убежища во время процедуры.

Как пишет Bild, такие данные обнародовало правительство страны. Эти иностранцы получают финансовую поддержку от государства. Иностранцы без вида на жительство также "имеют право на пособие в соответствии с положениями Закона о пособиях лицам, ищущим убежища".

Пособия могут быть уменьшены, если иностранцы "пропускают дату выезда по своей вине", но даже в этом случае государство должно обеспечить им жилье и питание.

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Самой многочисленной группой иностранцев без вида на жительство являются украинцы - 68 960 человек, за ними следуют турки (40 748), сирийцы (29 814) и индийцы (20 577).

Украинские беженцы в Германии

Правительство Германии продлило статус защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. Таким образом, украинцам не нужно подавать заявление на продление статуса проживания и повторно проходить другие процедуры по подтверждению статуса.

"Все, кто был вынужден бежать от смертоносной войны Путина, останутся в безопасности с нами и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Мы будем и дальше защищать жизнь многих людей из Украины - пока продолжается эта ужасная война. Мы продолжаем тесно поддерживать Украину", - прокомментировала это решение глава МВД Нэнси Фезер.

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