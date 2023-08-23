Пострадавшие связывают нападение со всплеском ненависти к украинцам со стороны местных.

В Чехии мужчина избил двух украинок, когда узнал, откуда они приехали в эту страну. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в городке Пласи на западе Чехии. Отмечается, что 34-летняя Лилия и 44-летняя Татьяна просто сидели на бордюре и разговаривали, когда рядом остановилась машина и водитель спросил, не из Украины ли они. Когда женщины подтвердили это, мужчина вышел из машины и начал ругаться, а затем напал на них.

"Сначала меня трижды ударили по лицу. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы поднять. Сразу он набросился на Лилю", - рассказывает Татьяна.

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Когда нападавший отвлекся, женщина быстро подбежала к его машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

"Я уже собиралась вызвать полицию, когда позади меня подошли еще двое мужчин и ударили меня кулаком в спину, и я уронила ключ на землю. Тогда первый злоумышленник подхватил его, сел в машину и уехал. Две молодые девушки и парень уже направлялись к нам и вызвали полицию и скорую, потому что Лилия лежала на земле с лицом в крови", – продолжила Татьяна.

В результате нападения Татьяна получила лишь синяки. Она же затем передала патрульным фото автомобиля и предоставила подробное описание нападавшего. А вот Лилия пострадала сильнее и мало что помнит.

"Я помню три удара, а потом у меня "окно". Я проснулась только в больнице", - сказала она.

Как отметили медики, женщина получила открытый перелом челюсти, перелом скулы и костей носа.

В полиции журналистам не захотели сообщать детали расследования, в частности не стали говорить, вышли на след нападавшего или нет.

Сами пострадавшие, получившие убежище в Чехии вместе с детьми в начале полномасштабного российского вторжения, не могут объяснить мотив нападения.

"У нас ни с кем нет споров, мы никого ни на что не провоцировали", – говорят женщины.

Они предполагают, что это нападение может быть результатом другого громкого преступления. В начале августа молодой украинец жестоко изнасиловал и пытался убить 15-летнюю девушку в этом же регионе Чехии.

"Этот поступок вызвал огромный резонанс и усиление ненависти людей к украинцам. Мы были заперты в общежитии и боялись выходить", – отметила Татьяна.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Накануне УНИАН писал, что Чехия на треть уменьшила расходы на льготы для украинских беженцев. Власти страны хотят сократить расходы на это дело, ведь только часть украинцев, получивших временную защиту, относятся к категории "уязвимых".

По данным Евростата, сейчас в странах Евросоюза находятся более 4 млн беженцев из Украины. Причем в июне их количество увеличилось почти на 46 тысяч. Чаще всего новоприбывшие выбирали Германию (28%), Польшу (24%) и Чехию (9%).

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