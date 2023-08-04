Над женщиной и ее подругой насмехались, пугая сиреной.

В одном из ресторанов вблизи Праги (Чехия) официант включил гимн России и звук сирены, когда в заведении находилась украинская беженка. Работник решил таким циничным способом унизить посетительницу.

Об этом украинка Олеся Кошилка рассказала на своей странице в TikTok. Скандал получил неслыханную огласку.

По словам украинки, она зашла с подругой пообедать в заведение "CottonClub Brandýs" в городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. Во время заказа женщина спросила, есть ли заведении Wi-Fi. Впрочем, ответ был странным: официант сказал, что есть, но только русский. Посетительница решила, что ее спутали с россиянкой. Впрочем, через мгновение зазвучал гимн России.

"Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю: "Это гимн России?". На что отвечают: "Да". Я говорю, что я украинка. На что мне отвечают: "И что?", начинают смеяться и включают звук сирены", - рассказала Олеся в комментарии Радио Свобода.

Короткий ролик из ресторана посмотрело более миллиона пользователей. Люди оставили почти 90 000 комментариев. Рейтинг ресторана в Google Maps тоже упал. Украинцы оставили множество гневных комментариев, поэтому владелец решил лично уладить конфликт, сконтактировав с Олесей.

Руководство ресторана встало на сторону украинок, извинилось и уволило официанта-украинофоба.

"От имени руководства CottonClub Brandýs мы хотим сообщить, что не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и отмежевываемся от них. После инцидента в нашем ресторане руководство компании решило уволить инициатора, поэтому он больше не является нашим сотрудником. Мы также не согласны с нарушением прав и свобод человека, которое происходит против Украины", - говорится в публикации ресторана в Facebook.

Подобные инциденты

К сожалению, неадекватные поклонники Путина есть и в странах цивилизованного мира. Например, в Польше пьяные мужчина и женщина лет 25-27 обидели и напали на украинку с тремя детьми. Инцидент произошел в городе Ополе. Они оскорбляли их и кричали "Слава Путину".

А еще в октябре 2022 года в интернете завирусился ролик, на котором россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден на фоне митинга украинцев. Теперь этот человек в шаге от банкротства.

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