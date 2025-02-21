Заместитель Трампа указал на действия Германии по ограничению свободы слова в Интернете.

Администрация президента США Дональда Трампа может пересмотреть свое военное присутствие в Германии, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне, передает Politico.

Он указал на действия Германии по ограничению свободы слова в Интернете, предупредив, что американская общественность не поддержит финансирование обороны страны, пока ее правительство подавляет политическое самовыражение.

"Подумайте об этом. Вся оборона Германии субсидируется американскими налогоплательщиками. Сегодня в Германии находятся тысячи американских солдат. Вы думаете, что американские налогоплательщики будут терпеть, если вас посадят в тюрьму в Германии за публикацию оскорбительного твита? Конечно, нет", - сказал он.

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Он также добавил, что западные правительства, особенно при предыдущей администрации Байдена, навязали культуру цензуры, которая отражала политику авторитарных государств.

"Администрация Байдена сделала больше для уничтожения свободы слова не только в Соединенных Штатах, но и в Европе, чем любая другая администрация в американской истории. Следуйте примеру Дональда Трампа, и это свобода слова, границы и суверенитет. Это будущее нашей общей цивилизации".

Представитель канцлера Олафа Шольца отказался давать прямые комментарии, но подтвердил приверженность Берлина демократическим принципам и европейской безопасности.

"Я бы предпочел не постоянно реагировать на заявления администрации. Я по-прежнему верю в разум и факты, и я надеюсь, что в Америке будут услышаны реальные факты. И это то, на что мы должны полагаться", - отметил он.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс нелицеприятно выразился в адрес всей Европы:

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы - это не Россия, не Китай, это не какой-то другой внешний игрок. Меня беспокоит угроза изнутри - отход Европы от ее некоторых наиболее фундаментальных ценностей. Ценностей, общих с Соединенными Штатами".

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