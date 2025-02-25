Госсекретарь США отметил, что передача Украине ядерного оружия не является решением проблемы.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране необходимо дать ядерное оружие для защиты от российской агрессии, если процесс вступления в НАТО затянется на годы или десятилетия, являются несерьезными. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News, отвечая на вопросы журналиста.

"Я не думаю, что кто-то считает это серьезным предложением с их стороны (Украины - УНИАН), и я не думаю, что оснащение их ядерным оружием - это решение проблемы", - сказал он.

По словам Рубио, он не слышал требование предоставить ядерное оружие Украине, если она не вступит в НАТО, непосредственно от Зеленского. Тем не менее он подчеркнул, что не поддержал бы такое решение.

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"Я не думаю, что это реалистичное требование. Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше - и я не думаю, что это решит их проблему, как они ее видят. Я думаю, что у него есть фундаментальная проблема, и это нормально: как достичь такого окончания конфликта, которое будет долговременным, которое будет существовать и которое не приведет к новой войне через год, два года или три года? Об этом придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие - это ответ на этот вопрос", - добавил госсекретарь США.

Кроме того, Рубио заявил, что у США и России есть возможности для совместной работы. В разговоре с журналистом он отметил, что Вашингтон хочет обсудить замороженные российские активы, открытие посольств и будущее американских компаний, которые пострадали после ухода с российского рынка.

"Это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения", - сказал госсекретарь США.

Ядерное оружие для Украины - другие новости

Ранее в The Telegraph писали, что Украина может стать "европейским Израилем", если вернет себе ядерное оружие. Отмечается, что у Украины есть все возможности для создания ядерного оружия.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет говорил о том, что не исключено, что Украина может получить ядерное оружие. Он добавил, что решение по размещению ядерного оружия зависит от одного человека - президента США Дональда Трампа.

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