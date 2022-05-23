В организацию должны войти государства-экспортеры продовольствия.

Президент Владимир Зеленский предлагает создать международную организацию для предотвращения голода в мире, и Украина готова стать площадкой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в специальном видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

Он подчеркнул, что голод надо останавливать "только превентивно", когда он еще не начался. "Но сейчас у мира нет такого инструмента. И мы предлагаем создать организацию ответственных и демократических государств-экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальных правил торговли",- подчеркнул Зеленский.

По его словам, мотивация очень проста - какими бы ни были поворотные моменты в истории у человечества должна быть страховка от голода. "И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой организации", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта в шесть раз.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями.

В мае стало известно, что Европейская Комиссия запускает комплекс мер "Пути солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами. По его словам, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.

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