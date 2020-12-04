Целью преследования экс-президента за все его нарушения было бы восстановление веры в американское правительство, но реальный эффект может оказаться противоположным.

В то время, как администрация Джо Байдена понемногу вырисовывается, появилось много призывов поручить новому Департаменту юстиции привлечь Дональда Трампа к ответственности за все преступления, которые он, вполне возможно, совершил на посту президента США. Сторонники этой идеи утверждают, что это дало бы понять, что президент - тоже субъект верховенства закона. И будущие американские лидеры уже не поддавались бы соблазну нарушать правила.

Читайте такжеВ Белом доме могли брать взятки за помилования - Минюст США (видео)Но, как пишет на страницах New York Times профессор правоведения Эрик Поснер, это не очень хороший замысел. Он напоминает призывы самого Трампа привлечь к суду Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Джо Байдена на основе размытых спекуляций.

Наиболее вероятным обвинением могло бы стать то, что Трамп препятствовал правосудию, вмешивался в дела и даже солгал специальному прокурору Роберту Мюллеру и его следователям. Критики подозревают, что Трамп нарушил закон, когда угрожал заморозить военную помощь для Украины, если украинское правительство не откроет расследование против Байдена и его сына. И третье возможное обвинение - коррумпированность Трампа, который смешал личные финансовые дела с правительственными.

По мнению автора, все эти дела будет очень тяжело довести до конца в суде. Ни один из бывших президентов никогда не преследовался за преступления, совершенные на посту. Суды очень осторожны, когда появляется беспрецедентное юридическое нарушение. Ведь на этой территории появляется возможность нарушения разумной и прогнозированной природы закона. Судьи интерпретируют уголовные законы жестко, потому что на кон поставлено свободу подсудимого.

Читайте такжеAtlantic Council: Байден выбрал Госсекретаря, чего ждать Украине?Между тем, конституционные полномочия президента США чрезвычайно размыты. И юристы, и судьи очень широко их трактуют. Сочетание строгой интерпретации уголовного законодательства и размытой в случае президентской власти обрекает преследование бывшего президента на провал. Конечно, кроме тех эпизодов, когда факты и закон исключительно четкие.

"Трамп мог нарушить закон, управляя помощью для Украины. Но закон, одобренный Конгрессом, не предусматривает уголовную ответственность. Некоторые люди верят, что Трамп нарушил законы по борьбе со взяточничеством и вымогательством, отказываясь разморозить деньги, если украинское правительство не поможет его политическим интересам. Но любые попытки доказать, что Трамп требовал взятку будут требовать огромного количества доказательств, которые, вполне возможно, не существуют. Особенно потому, что помощь все же была передана", - говорится в статье.

В этом случае преследование Трампа также столкнется с конституционной стеной. Ведь конституционная власть президента США во внешней политике почти неограничена законами и традициями. Вдобавок, Верховный суд скептически отнесся к усилиям прокуроров использовать положения о коррупции, чтобы криминализировать угрозы и обмен выгодными услугами, ведь это нормально для политики. Совсем другое дело, если Трампа привлекут к суду за его проблемы с законом, которые начались до президентства. За это он может ответить. Но здесь не будет никакого урока для следующих президентов США.

Читайте такжеТрамп помиловал экс-советника, осужденного за связи с РоссиейПотенциальные расследования и суды над Трампом отдадут периоду его президентства центральную роль в следующие несколько лет, отбирая вес у администрации Байдена. При этом, Трамп потенциально может стать "мучеником". Он непременно будет пытаться выставить эти процессы как месть "тайного государства" и коррумпированных демократов.

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Перевод: Лесь Дымань