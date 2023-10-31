Ключевой целью является увеличение пропускной способности и обеспечение стабильной работы границы.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры инициировало встречу с Польшей и Еврокомиссией по выполнению меморандумов по работе пунктов пропуска.

Как сообщает профильное ведомство в Facebook, Минвосстановление обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и директорат по вопросам мобильности Европейской комиссии о проведении встречи со всеми вовлеченными сторонами по решению вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

"Мы получили сообщение о вероятном блокировании пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция заключается в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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Отмечается, что встреча с Директоратом Еврокомиссии запланирована на 31 октября. Ключевой целью является наработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

По словам замминистра, в октябре выполнение меморандумов составляет 50%, при этом в июне этот показатель был на уровне 65%.

"На это, конечно, есть объективные причины, к примеру ремонте работы, однако в условиях сезонного увеличения экспорта, морской блокады, мы должны обеспечить стабильную и ритмичную работу границы, чтобы как наши, так и иностранные водители могли точно знать когда пересекут границу, а экономика работала. Особенно учитывая потребность обеспечить работу "путей солидарности", - подытожил Деркач.

Протесты на польско-украинской границе - что известно

В начале июня 2023 года польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" со стороны Польши. Польская сторона тогда временно не осуществляла оформление грузовых автомобилей, которые следовали из Украины.

Недавно стало известно, что с ноября польские перевозчики хотят начать забастовку и перекрыть на украинской границе все пункты пропуска до конца этого года. Причиной является чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза. Первое собрание участников было согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 3 ноября.

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