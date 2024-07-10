Люксембург, как солидер ІТ-коалиции возможностей, будет поддерживать Украину по обучению в киберсфере.

В Вашингтоне заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Великим Герцогством Люксембург. Как говорится в сообщении на сайте президента Украины, соглашение подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

В частности, в этом году Люксембург выделил 80 млн евро на оборонную помощь Украине и будет оказывать поддержку с такой же динамикой в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.

"Всего с начала полномасштабного российского вторжения эта страна оказала военную поддержку нашему государству на более 250 млн евро", - говорится в сообщении.

При этом, Люксембург, как солидер ІТ-коалиции возможностей, будет поддерживать Украину по обучению в киберсфере - предоставит в распоряжение нашего государства возможности своих ведущих учебных заведений.

Также, в соглашении говорится о расширенном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Люксембург будет помогать в привлечении источников финансирования и поддерживать усилия Украины по интеграции оборонной промышленности к стандартам обороны и безопасности НАТО и ЕС.

Кроме того, отдельные блоки документа касаются гуманитарной помощи и поддержки украинских внутренне перемещенных лиц. Люксембург будет способствовать освобождению и возвращению всех украинцев, прежде всего детей.

К тому же, соглашение содержит блоки по поддержке украинской культуры и искусства, долгосрочной помощи во внедрении реформ, восстановлении Украины, углублении экономического сотрудничества, поддержке Украинской формулы мира, привлечении РФ к ответственности, реализации компенсационного механизма и усилении санкций против государства-агрессора.

В то же время, в документе Люксембург четко подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Соглашения по безопасности Украины - детали

В целом Украина заключила уже 22 двусторонних соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7, которую приняли в Вильнюсе 12 июля 2023 года: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей и Люксембургом.

Великобритания стала первой страной, которая подписала соглашение по безопасности с Украиной еще в январе этого года. На днях Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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