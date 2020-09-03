Так Лукашенко хотел обезопасить Беларусь от российской агрессии, а себя - от потери власти в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал тогдашнему главе польского правительства Дональду Туску убедить ЕС поддержать объединение Украины и Беларуси в единое союзное государство во главе с самим Лукашенко.

Об этом Туск рассказал в интервью польскому изданию onet.pl, передает lb.ua.

"Мне тогда позвонил Лукашенко, я все еще был премьер-министром, и он прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею о союзе Беларуси и Украины с ним в качестве президента обеих стран", - сказал Туск.

По мнению Туска, так Лукашенко хотел обезопасить Беларусь от российской агрессии, а себя - от потери власти в стране.

"Тогда все боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко опасается неконтролируемого развития событий, жертвой которого может стать не только Украина, но и Беларусь. И это тоже могло означать его конец", - пояснил Туск.

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Союзное государство России и Беларуси

В прошлом году лидеры РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство. Сообщалось, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

Впрочем, уже через месяц Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, "даже братской России".

Ранее Лукашенко заявил, что его страна терпит огромные убытки из-за неравных торговых отношений с Россией. По его словам, ни один документ об интеграции Беларуси с РФ не будет утвержден без решения принципиальных для Минска вопросов.

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Автор: Александр Топчий