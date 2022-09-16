Москва должна нести ответственность за свою агрессию.

Украина должна одержать победу в войне, которую развязала Россия.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на встрече стран "Большой семерки" (G7) в Берлине, пишет Reuters.

Она также подчеркнула, что Москва должна нести ответственность за свою агрессию.

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Также отмечается, что Пелоси должна отправиться в Армению на выходных на фоне очередного обострения боевых действий между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризации" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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