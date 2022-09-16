Владимир Зеленский подчеркнул, что реальная защита свободы и ценностей свободного мира возможна сейчас только как следствие победы Украины в этой войне.

Поддержка Украины оружием, снарядами, финансами имеет решающее значение для мира в Европе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении в конце 204-го дня войны.

"В целом поддержка Украины оружием, снарядами, финансами имеет решающее значение для мира в Европе. Чем более качественную поддержку мы имеем, тем быстрее закончится эта война. Говорил об этом с представителями ведущих аналитических центров Польши, Британии, Франции и США, которые прибыли в Киев", - заявил глава государства.

Видео дня

Он подчеркнул, что реальная защита свободы и ценностей свободного мира возможна сейчас только как следствие победы Украины в этой войне.

Напомним, также Зеленский рассказал о реализации Украиной договоренностей относительно членства в ЕС. Президент заверил, что власть приложит все усилия для достижения этой цели.

Вас также могут заинтересовать новости: