Пожар в Казахстане быстро потушили, никто не пострадал.

В ночь с 31 на 1 января в городе Тараз, который является административным центром Жамбылской области Казахстана, сгорела искусственная новогодняя елка.

Пожар в новогоднюю ночь случился на площади "Арбат" в 00:06, обошлось без жертв и пострадавших, говорится на странице в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

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На место огненного чрезвычайного происшествия выезжали 14 спасателей, были привлечены четыре единицы техники.

В Telegram-канале "Подъём" появились видео, на которых запечатлено, как в Таразе в новогоднюю ночь горела елка. На видео видно, что во время пожара в небо поднимался огромный столб черного дыма.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в казахском городе Актау в двухэтажном кафе произошел мощнейший взрыв. В результате взрыва от здания ничего не осталось.

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