Украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили.

Вчерашние попытки перевезти бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное учреждение совершены ненадлежащим образом.

По это сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗеленский рассказал о просьбах относительно СаакашвилиСогласно сообщению, украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили. Консул Посольства Украины в Грузии завтра будет допущен к нему.

Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить господина Саакашвили с целью его обследования.

МИД сообщил также, что продолжает работать над его возвращением в Украину из гуманитарных соображений для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить. В это время он находится в военном госпитале в Гори.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали.

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