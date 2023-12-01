Издание отмечает, что разрозненные конфликты в разных регионах могут стать прелюдией к новой глобальной войне.

Сегодняшние конфликты распространяются на несколько континентов, локализованные и в то же время взаимосвязанные, и мир рискует скатиться в новую глобальную войну.

"Некоторые официальные лица и инвесторы предполагают, что паутина пересекающихся конфликтов, простирающаяся от Западной Африки через Украину до Ближнего Востока, может стать прелюдией к новому глобальному конфликту, и на этот раз все начинается не с взрыва, а с нескольких", - пишет Bloomberg.

Война в Украине длится уже второй год, а теперь разразилось противостояние между Израилем и ХАМАС, что усилило опасения по поводу распространения насилия по всему ближневосточному региону. В странах Африки к югу от Сахары произошла череда государственных переворотов, а недавно Азербайджан захватил Нагорный Карабах, на который десятилетиями претендовала Армения.

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"Все это повышает риск того, что замороженные конфликты в мире начинают накаляться, поскольку США, Россия, Иран и их арабские соседи изо всех сил пытаются защитить свои интересы, отражая соперничество великих держав прошлого века", - пишет Bloomberg.

Эксперты предположили, что нынешняя ситуация несет в себе отголоски периода перед Первой мировой войной, когда союзы вокруг Германии, Франции, Великобритании и России втянули Европу в континентальный конфликт. И это без учета намерений Китая в отношении Тайваня, которые потенциально могут спровоцировать конфронтацию с США.

"Хотя существует множество стимулов отступить от пропасти, то, что выглядит как ограниченные инциденты, может иметь катастрофические последствия", - подытоживает издание.

Риск Третьей мировой войны

Ранее аналитики отмечали, что если Россия не потерпит поражения в войне в Украине и не начнет внутреннюю политическую трансформацию, уже через 6-10 лет она полностью восстановится от понесенных в Украине потерь. Более того, учитывая процессы, происходящие в России, она способна в таком случае увеличить свой военный потенциал до того уровня, который позволит ей начать полномасштабную войну против НАТО.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал, что через 15-20 лет Запад будет иметь дело с полноценным альянсом "Китай-Иран-Россия", если не изменит собственные подходы и не начнет на полную мощность противодействовать российской агрессии.

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