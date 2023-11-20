Частью антидемократического блока станут и некоторые европейские страны, предупреждает секретарь СНБО.

Если Россию не остановить сейчас, то в скором будущем Запад уже будет иметь дело с полноценным альянсом "Россия-Иран-Китай", к которому присоединятся и некоторые европейские страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем выступлении на Halifax International Security Forum в Канаде.

"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии по поводу необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны в Украине, прекращения огня и т.д. Все это от рудиментарного страха перед Россией", – заявил он.

Данилов подчеркнул, что Запад не должен бояться Россию и брать в этом пример с Украины. По его мнению, вместо страха демократический мир должен дать "жесткий ответ" России, ведь речь идет о "борьбе между демократией и тиранией" в широком смысле.

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"Россия является угрозой для Украины, Китай - основная угроза для США, а союз Китай-Россия-Иран – вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения в самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны", – предупредил Данилов.

На Западе все громче говорят о мире с Россией

Как писал УНИАН, недавно бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис опубликовал большую статью в Bloomberg, где предложил Украине заключить с Россией мирный договор по принципу "земля за мир". В качестве примера он привел Южную Корею, потерявшую шансы на объединение с северной частью страны, но получившую шанс стать одной из самых богатых и передовых стран мира.

Похожее мнение озвучивал и скандально известный американский миллиардер Илон Маск, чье мнение быстро расходится в западных медиа и который имеет большую армию сторонников. Он уверен, что Украина должна отказаться от планов возвращения своих территорий, чтобы перестали гибнуть солдаты.

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